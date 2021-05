46' Salcedo (V), 86' Saponara (S)



Si chiude in parità la sfida del Bentegodi che apre la 34^giornata. Un punto che sa di amaro in bocca per il Verona, avanti fino a quattro minuti dal termine e ingolosito dalla possibilità di tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Il gol di Salcedo invece, arrivato all’inizio del secondo tempo dopo una prima frazione giocata meglio, non piega del tutto lo Spezia che, grazie alle mosse dalla panchina, arriva al pari nel finale con Saponara e conquista un punto preziosissimo per la lotta salvezza. La squadra di Italiano allunga la striscia senza successi, ma calendario alla mano ha tutte le carte in mano per sperare nella permanenza in A.

Salcedo la sblocca, Saponara firma il pari all'86'

Juric sceglie Lasagna come prima punta, supportato alle spalle da Salcedo e Zaccagni. Barak gioca a centrocampo insieme a Sturaro, dietro Dawidowicz prende il posto dello squalificato Ceccherini. Italiano ne cambia ben 6 rispetto al ko di Marassi: Nzola è confermato al centro dell’attacco, ai lati spazio a Verde e Gyasi. In mezzo al campo vincono i ballottaggi Estevez e Ricci che completano il terzetto con Maggiore. Partenza forte del Verona che, dopo 16 secondi, impegna subito il portiere avversario con un mancino a incrociare di Lasagna. Lo stesso centravanti segna poco dopo, ma il Var annulla per offside. Lo Spezia cerca di sfruttare gli spazi in ripartenza e si rende pericoloso con il tiro a giro dal limite di Verde, di poco oltre la traversa. Passata una fase di sostanziale equilibrio, i gialloblù riprendono ad attaccare con insistenza e sfiorano il gol prima della mezz’ora. Cross per il colpo di testa di Salcedo su cui Provedel si oppone alla grande. Il giocatore classe 2001 va a un passo dalla rete anche nel recupero del primo tempo, quando impatta di prima su una punizione tagliata e deviata, ma il suo tocco ravvicinato sbatte sul palo.



Il vantaggio, tuttavia, è solo rimandato. Dopo 33 secondi dall’inizio della ripresa, infatti, proprio Salcedo stacca in area sul cross dalla sinistra di Lazovic e di testa firma l’1-0. La reazione degli ospiti arriva e porta al mancino di prima intenzione di Verde, ma l’ex Aek colpisce male e spreca da ottima posizione. Entrambi i portieri tengono alta la concentrazione su due buone punizioni di Dimarco e Ricci, mentre nel finale lo Spezia alza la pressione e si scopre alle ripartenze dei gialloblù. Bessa getta via l’opportunità del bis calciando centrale al termine di un lungo contropiede, poi a cambiare lo scenario del match sono le sostituzioni: un piccolo problema fisico accusato da Salcedo porta Juric a mandare in campo Ilic, pessimo nell’approccio all’incontro, dall’altra parte invece Italiano inserisce tra gli altri Agudelo e Saponara e sono proprio loro a confezionare la rete del pari nel finale. Il colombiano verticalizza per il compagno, freddo e implacabile davanti a Silvestri. È il gol che vale il definitivo 1-1 perché il Verona non ha più la forza di cercare il secondo gol, lo Spezia si tiene stretto un punto fondamentale.

TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani (77' Gunter), Dimarco; Faraoni, Sturaro (46' Tameze), Barak, Lazovic; Salcedo (65' Ilic), Zaccagni (60' Bessa); Lasagna (60' Kalinic). All. Juric



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Estevez, Ricci (82' Acampora), Maggiore (66' Leo Sena); Verde (66' Agudelo), Nzola, Gyasi (82' Saponara). All. Italiano



Ammoniti: Nzola (S), Zaccagni (V), Dawidowicz (V), Sturaro (V), Chabot (S), Ilic (V), Tameze (V), Faraoni (V)