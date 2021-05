20/25 Instagram @inter

L'ANNO DEL TORO. Nel frattempo... arriva il Chinese New Year, che l'Inter dei Zhang celebra con una serie di iniziative dedicate all'avvento dell’anno del 牛 (niú), che in italiano si può tradurre come Toro/Bufalo. E protagonista delle celebrazioni del calendario lunare in casa nerazzurra non può che essere il classe '97 Lautaro: per il soprannome, ma anche perché secondo lo zodiaco cinese è nato proprio sotto questo segno. In particolare, è un Toro di Fuoco.