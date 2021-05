Lo spagnolo non è al meglio, Chiesa nemmeno convocato: Pirlo spera di averlo a disposizione contro il Milan. Senza Musso squalificato, in porta per l’Udinese ci sarà Scuffet. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Nonostante il buon margine sulla zona salvezza, l’ Udinese non può ancora rilassarsi e per questo cercherà punti anche contro la Juventus . I bianconeri non possono permettersi errori, con la qualificazione in Champions in discussione. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Juve, problemi al polpaccio per Morata

vedi anche

Pirlo: "Ho parlato con proprietà, sono tranquillo"

Diversi gli acciacchi nella Juventus. In attacco, in particolare, dove Morata non è al meglio per un problema al polpaccio anche se è stato convocato lo stesso. Chiesa invece non partirà per Udine: Pirlo spera di averlo a disposizione per lo scontro diretto col Milan. Tra i pali ci sarà Szczesny, con Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro a difendere la sua porta. Cuadrado e McKennie saranno schierati alti sulle fasce, Bentancur e Rabiot al centro. La coppia d’attacco sarà composta da Dybala e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo.