L'allenatore della Juve alla vigilia della gara contro l'Udinese (domenica 2 maggio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251): "Penso solo a conquistare 15 punti nelle prossime cinque partite e vincere la Coppa Italia. Voci sui possibili successori non mi condizionano, non ho tempo di leggere i giornali". Sugli insulti a suo figlio: "Non deve fare caso a chi si nasconde dietro a una tastiera"

"Io sto bene, sono tranquillo. Abbiamo fatto una chiacchierata su tutto come sempre, ho parlato con la proprietà e non è la prima volta". Andrea Pirlo commenta così l'inizio di un mese decisivo per il suo futuro e quello della Juventus in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo dell'Udinese, partita in calendario domenica 2 maggio alle 18 e valida per la 34^ giornata di Serie A (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). "L'obiettivo è cercare di fare bene il mio lavoro come da inizio agosto". precisa l'allenatore. Che parla anche delle voci sui suoi possibili successori:" Le leggo da voi - la risposta ai giornalisti - sono sereno su quello che devo fare, non rimango influenzato da tutte queste voci. Sono talmente concentrato su quello che devo fare che non ho tempo di leggere i giornali".

"Dobbiamo fare 15 punti e vincere la Coppa Italia" leggi anche Serie A, il calendario della 34^ giornata Nelle parole di Pirlo c'è l'agenda del futuro bianconero: "Sappiamo che il momento è molto importante: abbiamo 15 punti da conquistare più la finale di Coppa Italia. Tutti i match sono fondamentali e siamo concentrati sul prossimo. Queste ultime giornate saranno una lotta fino alla fine, con partite difficili per tutti, cominciando da domani" ammette. "Il mio obiettivo è vincere le partite che mancano per portare la squadra in Champions League e vincere la Coppa Italia. Non penso ad altro, sono sereno e concentrato solo su questo".

Formazione: in attacco Dybala con CR7 leggi anche De Ligt a Sky: "L'obiettivo è arrivare secondi" L'allenatore della Juventus fa chiarezza anche sulle scelte di formazione: "In attacco giocheranno Cristiano Ronaldo e Dybala, Morata non è al top. Ha avuto un problemino al polpaccio ieri e valuteremo oggi le sue condizioni per capire se portarlo a Udine con noi. Dybala si è allenato bene questa settimana, ha messo benzina nelle gambe, sta molto meglio". Chi "sta bene" è "Danilo", mentre "Chiesa si è allenato a parte ma non è ancora al 100% - spiega Pirlo - valutiamo oggi, non vogliamo correre rischi". Problemi a centrocampo: "Arthur si è allenato solo ieri con la squadra, Ramsey ha lavorato a parte. Non so se Kulusevski giocherà dall'inizio, comunque sta bene e dà sempre grande disponibilità". La testa è solo all'Udinese: "Una squadra molto fisica, composta da giocatori con spiccate qualità tecniche, non solo De Paul e Pereyra. Sono in buona condizione. Prendono anche pochi gol, sono organizzati, sarà una partita difficile e importante. Non calcoliamo il fatto di giocare dopo il Milan: per noi conta solo vincere domani, siamo concentrati solo sul presente".