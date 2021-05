Alla Dacia Arena torna protagonista Ronaldo, che non segnava dallo scorso 7 aprile: una sua doppietta (rigore e colpo di testa su assist di Rabiot) ribalta l'Udinese che si era portata in vantaggio con Molina in avvio di gara. Con questo successo Pirlo aggancia Atalanta e Milan al secondo posto a quota 69

