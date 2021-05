Nella bozza del DL Sostegni bis, che verrà discussa in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, è stato destinato un fondo pari a 61 milioni di euro per rimborsare le società professionistiche e dilettantistiche dei costi sostenuti per effettuare i tamponi per partecipare alle varie competizioni. Alla Serie A sono stati destinati 10 milioni

Il mondo dello sport sta ripartendo dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Nel mondo del calcio, dopo la ripartenza delle categorie professionistiche e della Serie D, dalla metà di aprile è ricominciato anche il campionato di Eccellenza in quasi tutte le regioni d'Italia. In tutte queste categorie esiste un protocollo da seguire, che prevede la necessità di effettuare test anti-Covid prima di ogni gara. Il Governo, nella bozza del DL Sostegni bis che verrà discusso nei prossimi giorni, ha inserito un fondo pari a 61 milioni di euro per risarcire le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dei costi sostenuti per i tamponi. Le 20 squadre di Serie A, in totale, riceveranno 10 milioni di euro. Alla Serie B, invece, saranno destinati 6 milioni, mentre 10 andranno alla Serie C. Ben 32 milioni di euro, infine, è la spesa prevista per i campionati dilettantistici di tutti gli sport.