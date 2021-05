Gli Europei si avvicinano e in vista di quest'importante competizione il Governo ha autorizzato la vaccinazione anti-Covid per gli atleti che potrebbero essere convocati da Roberto Mancini. C'è stato il via libera definitivo all'operazione, come annunciato dalla FIGC dopo l'ok arrivato dalla Struttura di supporto commissariale per l'emergenza Covid 19, d'accordo con il Ministero della Salute. "Attesa la rilevanza internazionale rivestita dal Campionato di calcio Uefa Euro 2020, sentita la Figc e concorde il Ministero della Salute, la Struttura di supporto commissariale per l'emergenza Covid 19 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato la vaccinazione in priorità dei calciatori facenti parte della delegazione della Nazionale italiana di calcio che prenderà parte a giugno al Campionato Europeo", si legge in una nota. Sono 28 i calciatori vaccinati tra Roma e Milano, in 11 hanno ricevuto la prima somministrazione di Moderna presso lo Spallanzani: Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Politano, Spinazzola e Scamacca. Gli altri 17, invece, sono stati vaccinati presso l'IRCCS Humanitas di Rozzano.