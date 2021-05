Ubaldo Righetti è stato ricoverato all'ospedale Sant'Andrea di Roma , in seguito a un malore durante una partita di padel con alcuni amici. Potrebbe essersi trattato di un infarto, le sue condizioni sono sotto osservazione. Righetti, 58 anni, è stato un difensore e con i giallorossi ha vinto lo scudetto nel 1983 e tre volte la Coppa Italia (1981, 1984, 1986), mentre attualmente è uno degli opinionisti nel canale tematico del club.

La carriera di Righetti

Righetti è cresciuto nel settore giovanile del Latina, per poi approdare alla Roma nel 1980. È stato con i giallorossi per sette stagioni, a cui ha legato i successi più importanti della sua carriera. Ha giocato quindi un anno a Udine, poi è passato al Lecce dove è rimasto fino al 1990 quando è stato acquistato dal Pescara dove ha chiuso la carriera professionistica nel 1995. Quindi è diventato allenatore, tra Serie C e dilettanti, fermandosi nel 2005.