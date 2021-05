A Roma sponda giallorossa è stata la settimana del ridimensionamento: 3 sconfitte in 7 giorni, da domenica a domenica, 4 nelle ultime 5 se si vuole allargare il tiro. Anche di questo hanno parlato Fonseca, Tiago Pinto e i Friedkin a Trigoria il giorno dopo la pessima prestazione di Genova. Un confronto al termine del quale nessun proveddimento è stato preso da parte della dirigenza che, però, ha chiesto all'allenatore se avesse pensato a rassegnare le dimissioni. Richiesta di informazioni abbastanza esplicita e anche lecita, ma prontamente respinta da Fonseca, che vuole arrivare in fondo alla stagione. Ora non rimane che aggrapparsi alla minima speranza di una miracolosa qualificazione in Europa League prima di poter dare un giudizio definitivo e dichiarare la stagione, come alla fine sarà, largamente insufficiente. Subito dopo la sconfitta di Genova, Fonseca ha ricordato che la sua squadra era stata pronostica come settima forza del campionato nei giudizi estivi degli esperti. Può essere anche vero, come è certo che va considerato come si arriva in una determinata posizione di classifica. Un conto è arrivare settimi dopo aver combattuto fino alla fine per un posto in Europa, un altro è trovarsi in largo anticipo fuori da tutto, a -9 dal sesto posto e a -14 dal quarto.