È ancora festa scudetto Inter. Ma questa volta tutti insieme. Ad Appiano Gentile i nerazzurri si sono infatti ritrovati tutti per la prima volta, dopo il campionato vinto aritmeticamente "sul divano" a seguito del pareggio dell'Atalanta di domenica. Tutti per festeggiare insieme nel giorno del primo allenamento della squadra riunita. Con un trofeo in più nel palmares. Conte portato in trionfo e sollevato da tutti i suoi giocatori , sotto gli occhi del presidente Steven Zhang e di tutto il management. Sui social ecco infatti i primi scatti: c'è la maglietta celebrativa, col nuovo logo e la "I" e la "M" che precedono la parola scudetto. Cori e tanti sorrisi. E anche un brindisi .

Il video della festa

Su Instagram hanno postato foto e video molti dei calciatori nerazzurri, oltre allo stesso profilo ufficiale del club. Bicchiere di vino in mano per Sensi, Barella, Brozovic e Ranocchia. Young mostra orgoglioso la sua maglietta col tricolore stampato sopra. D'Ambrosio si ferma all'ingresso del Suning Training Centre per lucidare il nuovo scudetto affisso sulla parete. Per Lukaku scatto con Young, Darmian e Sanchez, gli ex Man United. È il giorno della festa tutti insieme, dopo quella "singola" - ognuno con la propria famiglia - di domenica, il giorno dell'aritmetica. Anche quella volta molti calciatori nerazzurri postarono la propria gioia sui social, con Lukaku su tutti a festeggiare fuori dal tettuccio dell'auto per le vie di Milano. Oggi si sono potuti complimentare l'uno con l'altro. Gioire da squadra. Ma giovedì si riparte già, per quel giorno è in programma l'allenamento e - conoscendo Antonio Conte - si inizierà già seriamente a pensare alle ultime partite per chiudere nel migliore dei modi un campionato già eccezionale, vinto con quattro turni di anticipo. E a pianificare il futuro si penserà dopo: "Ora voglio godermi questo successo - aveva detto proprio Conte a Sky Calcio Club domenica -, in passato non lo facevo, stavolta me lo voglio godere perché è stato sudato con tutti quanti". E tutti quanti ora stanno festeggiando, come nel video postato dai canali social del club con Zhang e Conte protagonisti col gruppo al grido di "campioni, campioni".