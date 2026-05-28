Le Inter Legends sono chiamate a scendere in campo sabato 13 giugno alle 12. Il palcoscenico è di quelli importanti, il Santiago Bernabeu, stadio in cui alcuni tra i più famosi giocatori della storia nerazzurra affronteranno, in un'amichevole benefica, le Leyendas del Real Madrid, per dar vita al Corazon Classic Match 2026, partita che la società spagnola organizza annualmente dal 2010. Una selezione di leggende dell'Inter era stata già avversaria dei Blancos nel 2014, in quella che fu la quinta edizione dell'amichevole: allora finì 2-2 e i nerazzurri diventarono la prima formazione, oltre agli spagnoli, a vincere il Corazon Classic Match. Oggi, 28 maggio, l'Inter ha diffuso, sui propri canali social, le convocazioni per la gara del 13 giugno: la selezione sarà guidata dall'allenatore, Beppe Bergomi, e dal responsabile del progetto delle Legends, Francesco Toldo. In precedenza, alcuni dei giocatori impegnati al Bernabeu si erano ritrovati all'Arena Civica di Milano per un allenamento congiunto insieme alla prima squadra, che avevano appena conquistato scudetto e Coppa Italia.

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