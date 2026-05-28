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Bologna-Italiano, è finita: ufficiale la separazione consensuale con l'allenatore. Le news

BOLOGNA

È finita tra Vincenzo Italiano e il Bologna: è ufficiale la separazione consensuale. Come si legge nel comunicato, l'allenatore ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo al termine di due stagioni culminate con la vittoria della Coppa Italia nel 2024/25. L'allenatore, negli ultimi giorni, è stato accostato anche al Napoli oltre ad Allegri che resta al momento in vantaggio. Tra i possibili successori di Italiano c'è anche Domenico Tedesco, ex Ct del Belgio

MERCATO ALLENATORI: LE NEWS

Il Bologna ha ufficializzato l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale: "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

Quale sarà il futuro di Italiano? Le ultime news

Come si legge anche nel comunicato del Bologna, Vincenzo Italiano riteneva ormai concluso il ciclo a Bologna e aveva già deciso di chiudere la sua esperienza al Dall'Ara indipendentemente dalla corte del Napoli, che a sua volta è tornato con forza su Massimiliano Allegri. Dopo l'addio, quindi, Italiano è sul mercato degli allenatori svincolati qualora il Napoli decidesse di puntare su di lui. In alternativa, l'ex Fiorentina valuterà altre opportunità di mercato.

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