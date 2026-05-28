È finita tra Vincenzo Italiano e il Bologna: è ufficiale la separazione consensuale. Come si legge nel comunicato, l'allenatore ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo al termine di due stagioni culminate con la vittoria della Coppa Italia nel 2024/25. L'allenatore, negli ultimi giorni, è stato accostato anche al Napoli oltre ad Allegri che resta al momento in vantaggio. Tra i possibili successori di Italiano c'è anche Domenico Tedesco, ex Ct del Belgio

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