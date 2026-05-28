Il Bologna ha comunicato in questo giovedì 28 maggio la risoluzione consensuale del contratto con Vincenzo Italiano. Per i rossoblù è tempo, dunque, di riflettere e decidere su chi sarà il sostituto sulla panchina per le prossime stagioni. La società emiliana valuta seriamente il nome di Domenico Tedesco, esonerato ad aprile dal Fenerbahce dopo la sconfitta per 3-0 nello scontro diretto con il Galatasaray. Il 40enne italiano, con in passato tra le altre le esperienze allo Schalke, a Lipsia e da Ct del Belgio, aveva firmato con i turchi la scorsa estate. Tra i candidati c'è anche Eusebio Di Francesco qualora non dovesse rimanere a Lecce dopo la salvezzza conquistata, mentre al momento non risultano contatti con Palladino - ancora sotto contratto con l’Atalanta - e non si esclude un nome a sorpresa.