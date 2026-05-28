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Bologna, si pensa a Tedesco e Di Francesco per il post Italiano

bologna

Dopo l'ufficialità della separazione con Italiano, il club rossoblù pensa al suo sostituto: si valuta la pista Tedesco e Di Francesco, ma non è da escludere un nome a sorpresa

ITALIANO SI SEPARA DAL BOLOGNA: IL COMUNICATO

Il Bologna ha comunicato in questo giovedì 28 maggio la risoluzione consensuale del contratto con Vincenzo Italiano. Per i rossoblù è tempo, dunque, di riflettere e decidere su chi sarà il sostituto sulla panchina per le prossime stagioni. La società emiliana valuta seriamente il nome di Domenico Tedesco, esonerato ad aprile dal Fenerbahce dopo la sconfitta per 3-0 nello scontro diretto con il Galatasaray. Il 40enne italiano, con in passato tra le altre le esperienze allo Schalke, a Lipsia e da Ct del Belgio, aveva firmato con i turchi la scorsa estate. Tra i candidati c'è anche Eusebio Di Francesco qualora non dovesse rimanere a Lecce dopo la salvezzza conquistata, mentre al momento non risultano contatti con Palladino - ancora sotto contratto con l’Atalanta - e non si esclude un nome a sorpresa.

Cosa farà Italiano?

Da decifrare il futuro della panchina del Bologna, ma a questo punto anche quello di Italiano che ha deciso di separarsi avendo ritenuto concluso il suo ciclo (iniziato nel 2024) in rossoblù e senza pre-accordi con altri club. Due stagioni in cui è riuscito a vincere la Coppa Italia. Il suo potrebbe essere anche uno dei profili attenzionati dal Milan che, già lo scorso anno, lo aveva cercato prima di virare su Allegri.

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