Stagione finita per il portiere spagnolo, che sabato prossimo verrà sottoposto a Roma a un intervento per ridurre la lussazione alla spalla sinistra rimediata nella trasferta di Manchester. Con le voci di una sua possibile partenza, quella dell'Old Trafford potrebbe essere dunque la sua ultima partita in gialloross. E oggi, nel ritorno contro i Red Devils, saranno ben 6 gli assenti

L’avventura di Pau Lopez alla Roma potrebbe essersi fermata su quella goffa parata di Manchester, una delle poche della nefasta serata dell’Old Trafford. Il portiere spagnolo della Roma, infatti, sabato prossimo verrà operato alla spalla sinistra lussatasi in occasione della respinta sulla conclusione da fuori di Rashford e sarà costretto a rimanere fuori almeno 3 mesi. Tradotto, stagione finita. E, molto probabilmente, arrivederci Roma. Con il suo futuro già incerto, frutto di un rendimento non all’altezza delle aspettative e dei 23,5 milioni di euro sborsati dai giallorossi, l’arrivo di Mourinho in panchina sembra aver reso ancora più plausibile lo scenario di una separazione tra lo spagnolo e il club dei Friedkin. Il sogno della dirigenza romanista si chiama Musso, obiettivo comunque dispendioso per le casse del club, e un casting per il nuovo numero 1 comincerà già nei prossimi giorni, ammesso che non sia già partito.