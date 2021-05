Con il futuro sulla panchina già deciso con l'arrivo di Mourinho, la Roma è chiamata a un'impresa titanica contro il Manchester United ovvero ribaltare il 6-2 dell'andata. Fonseca cambia modulo e schiera un 4-2-3-1 con Dzeko punta e Mancini nei due di centrocampo. Solskjaer non si fida e manda in campo uno United di qualità con Bruno Fernandes, Cavani e Pogba dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD