Inzaghi: "Fiorentina gara chiave". Torna L. Felipe

L'allenatore biancoceleste recupera dopo tre mesi Luiz Felipe, fuori dalla lista Hoedt: "A Firenze servirà una grande partita. Vlahovic e Ribery osservati speciali"

Ultimo rush per la Champions, contro la Fiorentina la prima di quattro finali in attesa di conoscere gli esiti del Collegio di Garanzia su Lazio-Torino che potrebbe rappresentare il 'bonus' da giocarsi in extremis. Vigilia che i biancocelesti hanno vissuto in sordina, concentrati nel fare risultato domani al Franchi: "Quella di Firenze è una gara importantissima. Servirà una partita da grande squadra, perché per noi è fondamentale per la classifica", ammette Simone Inzaghi.

Luiz Felipe in lista, fuori Hoedt L'allenatore biancoceleste ha parlato a Lazio Style Radio dopo l'allenamento di rifinitura che gli restituisce Luiz Felipe in difesa dopo oltre tre mesi di stop. A fargli posto nella lista dei 25 giocatori è l'olandese Wesley Hoedt: "Ora siamo più coperti al centro della difesa - ha specificato Inzaghi - ho dovuto fare una scelta tecnica. Ringrazio Hoedt per la stagione che ha fatto, si è sempre allenato bene ed è sempre stato disponibile". Inzaghi a Firenze non potrà disporre invece dello squalificato Fares a sinistra (favorito Lulic) e degli infortunati Caicedo e Escalante.