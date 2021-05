Napoli, il destino Champions è nelle proprie mani

Se la squadra di Gattuso vincerà le ultime quattro gare sarà in Champions League. A iniziare dalla trasferta di La Spezia, con la difesa rimaneggiata, per cancellare il ko dell'andata TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Il destino nelle proprie mani. Da La Spezia a Napoli. 4 partite, 12 punti che darebbero al Napoli l’aritmetica certezza della Champions. Un cammino non privo di ostacoli a cominciare dalla partita in Liguria da affrontare senza Koulibaly e l’opzione Maksimovic. Scelte obbligate per Gattuso in difesa, dove Hysaj resta favorito su Mario Rui. Manolas-Rahamani in mezzo, chissà forse coppia centrale del Napoli che sarà aspettando il mercato, inevitabilmente condizionato dal piazzamento in campionato.

Cancellare l'andata E allora lo Spezia per cancellare il brutto ricordo dell’andata, 29 tiri effettuati, un gol e soprattutto zero punti. Sconfitta che segnò profondamente la stagione. Ora di nuovo nelle mani del Napoli e nei piedi dei suoi attaccanti, Insigne e Politano (a caccia dei record personali) e Osimhen (sempre a segno nelle ultime tre presenze). Così come il Napoli nelle ultime 22 di campionato... Un altro motivo per crederci. Senza guardarsi più indietro, anche all’ultima con il Cagliari. Ma sopratutto senza fare troppi calcoli perché il conto è facile: vincerle tutte per tornare nell’Europa dei grandi.