L'allenatore rossoblù ha parlato del ritorno in Italia dello Special One: "Sono contento, faccio i complimenti alla Roma per l'idea perché è la persona giusta per carisma e carattere". E sulla partita contro l'Udinese: "È una squadra che può dar fastidio a tutti. Da qui alla fine cercheremo di guadagnare più punti possibili"

Con l'arrivo di Mourinho la Roma potrebbe lottare per lo scudetto. È il pensiero di Sinisa Mihajlovic che, alla vigilia del match tra Udinese e Bologna, ha commentato la notizia del ritorno in Italia dell'allenatore portoghese: "Sono contento che Mou torni in Italia - spiega Mihajlovic in conferenza stampa - faccio i complimenti alla Roma per l’idea, Mourinho nel nostro campionato fa bene al calcio, è la persona giusta anche perché ha carisma e carattere. È chiaro che a uno allenatore del genere va costruita una squadra all'altezza, perché sono i grandi giocatori che fanno grandi gli allenatori. Sono convinto che farà bene e con una bella squadra la Roma potrebbe lottare per lo scudetto. Però bisogna gestire bene la piazza: Roma è una piazza esigente e difficile. Mourinho ha le carte in regola".

"L'Udinese può dar fastidio a tutti" leggi anche Serie A, la presentazione della 35^ giornata Il Bologna, intanto, è concentrato sul campo e nella trasferta di sabato pomeriggio a Udine andrà a caccia di una vittoria che manca dal 18 aprile contro lo Spezia. La salvezza, però, è in cassaforte e le ultime partite della stagione saranno dei test per chi ha giocato meno: "Cercheremo di guadagnare più punti possibili, pensando partita per partita - ammette Mihajlovic - Questi match serviranno anche per vedere quali giocatori ci serviranno per il prossimo campionato, cercheremo anche di far esordire qualche ragazzo". L'allenatore serbo, inoltre, ha speso parole d'elogio nei confronti dell'Udinese: "Io non capisco come sia lì ogni anno a lottare per non retrocedere: è una squadra con giocatori forti, fisici, tecnici e hanno una organizzazione bella, una società ad ottimi livelli. L'Udinese può dare fastidio a tutte le squadre, lo ha dimostrato contro la Juventus".