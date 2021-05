Serie A, la presentazione della 35^ giornata

Quartultima giornata del campionato di Serie A, sfide decisive per l'Europa e per la lotta salvezza: il programma completo del 35° turno con numeri, statistiche, curiosità e canali tv

Spezia-Napoli, sabato 8 maggio, ore 15 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 252)

L'unico precedente tra queste due squadre in Serie A risale alla gara d'andata, che ha visto lo Spezia vincere al Maradona per 1-2. Il Napoli proverà a riscattarsi, per ottenere tre punti pesanti in chiave Champions: gli azzurri sono a -2 dal terzetto formato da Atalanta, Milan e Juve. I bianconeri, invece, hanno tre punti da gestire sul Benevento terzultimo per conquistare la salvezza. La squadra di Italiano è imbattuta nelle ultime sei gare giocate in casa, con tre vittorie e tre pareggi.

Udinese-Bologna, sabato 8 maggio, ore 15 (Sky Sport 253)

Le due squadre sono appaiate all'undicesimo posto con 39 punti e, con 8 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto a quattro giornate dalla fine, sono praticamente salve. Bologna in leggero vantaggio nei precedenti, con 26 vittorie contro le 25 dell'Udinese (20 i pareggi). I bianconeri, però, hanno perso solo uno negli ultimi sette confronti, ottenendo per il resto 4 successi e 2 pareggi. L'Udinese ha vinto tutte le ultime quattro sfide giocate in casa contro il Bologna in campionato.

Inter-Sampdoria, sabato 8 maggio, ore 18 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

Prima gara da campione d'Italia per l'Inter, che ospiterà la Sampdoria a San Siro dopo una lunga settimana di festeggiamenti per il 19° scudetto. I nerazzurri hanno perso appena due partite fino ad ora in campionato, una delle quali proprio a Marassi contro i blucerchiati. La squadra di Ranieri proverà a vincere entrambe le sfide contro l'Inter, impresa riuscita al club ligure appena due volte nella storia: nel 1990/1991 e nel 2016/2017. I nerazzurri potrebbero arrivare a 14 successi di fila in casa in campionato per la prima volta nella storia.

Fiorentina-Lazio, sabato 8 maggio, ore 20.45 (Dazn1)

La Fiorentina alla ricerca degli ultimi punti per la salvezza, la Lazio invece insegue una vittoria pesante in chiave Champions. Bilancio favorevole per i biancocelesti: 55 successi contro i 46 viola (42 i pareggi). La Fiorentina è, tra l'altro, la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite e segnato più gol (198) in Serie A nella sua storia. La squadra di Inzaghi ha vinto 5 degli ultimi 6 confronti, segnando in totale 12 reti. La Fiorentina, invece, ha vinto una sola delle ultime sette gare interne contro la Lazio in campionato (per il resto 1 pareggio e 5 sconfitte).