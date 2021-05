9/10

FEDERICO CHIESA (Juventus) - SCONSIGLIATO - Questa settimana, visti gli sconsigliati, rischia di essere una Waterloo per chi scrive ma come abbiamo ripetuto spesso, dirvi di schierare sempre il top player non avrebbe gusto. Chiesa ha segnato solo 3 reti in casa. All'andata fu mattatore contro il Milan ma è reduce da un (piccolo) periodo di inattività. Schierarlo potrebbe non garantirvi i dividendi richiesti