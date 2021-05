Guardia d'onore 'all'inglese' da parte dei giocatori della Sampdoria e di Ranieri per l'Inter prima della sfida di San Siro. I blucerchiati hanno voluto rendere omaggio così ai nuovi campioni d'Italia, disponendosi su due righe e applaudendoli al loro ingresso in campo. Complimenti e saluti particolari con i nerazzurri per l'ex Candreva