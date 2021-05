Lazio sconfitta a Firenze, frenata nella corsa Champions. L'allenatore: "Se fossimo passati in vantaggio con Correa sarebbe stata un'altra partita. Secondo tempo? Poco da analizzare, non si è più giocato. Abbiamo un derby e un recupero da giocare, ci crediamo ancora". Guai per Milinkovic: "Ha una frattura del setto nasale"

"Se fossimo passati in vantaggio con l'occasione di Correa, probabilmente sbloccando il risultato sarebbe stata una partita diversa . Sui gol presi dovevamo difenderci meglio". Simone Inzaghi individua ai microfoni di Sky Sport la sliding door della sconfitta della sua Lazio a Firenze : lo 0-2 del Franchi lascia i biancocelesti a 64 punti, a -5 da Milan, Juventus e Atalanta, avversarie più vicine per la zona Champions a quota 69. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, avendo sempre il possesso del campo. Mi dispiace essere andati sotto per 1-0 all'intervallo, gli episodi nelle partite a volte sono determinanti - sottolinea l'allenatore - del secondo tempo c'è poco da analizzare. Sono entrate 6-7 barelle, ci sono stati 10 cambi e non si è più giocato ".

"Setto nasale fratturato per Milinkovic"

Ai microfoni di Dazn, Inzaghi ha indicato l'obiettivo per l'immediato futuro: "Mancano quattro partite e proveremo a recuperare forze, energie e qualche uomo. Abbiamo collezionato 14 vittorie su 19 dall'andata contro la Fiorentina ad oggi e dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Abbiamo un derby e un recupero da giocare, ma per il quinto anno di fila giocheremo in Europa". Contro il Parma, nel turno infrasettimanale, mancheranno Lucas Leiva e Andreas Pereira per squalifica. "Abbiamo anche Milinkovic-Savic con una frattura del setto nasale e vedremo come sta - aggiunge Inzaghi - a 20' dalla fine ho messo Muriqi perché avevamo perso fisicità davanti ma Sergej si è fatto sempre vedere nei contrasti". L'allenatore della Lazio spiega anche alcune sostituzioni: "Luis Alberto convive da 25 giorni con un fastidio importante alla caviglia. Ha fatto una buona gara, poi avevamo altri problemi: Lazzari aveva 38 di febbre stanotte, non avevamo Fares e avevamo poca scelta sugli esterni".