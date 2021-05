Entrambe senza problemi legati alla classifica, Udinese e Bologna si sfidano quest'oggi in una delle due gare che aprono la 35^ giornata di Serie A. Gotti ritrova Musso e punta su Okaka in avanti, Mihajlovic conferma Palacio e Vignato dopo l'exploit contro la Fiorentina. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport 253

Manca soltanto l'aritmetica per la salvezza, obiettivo ormai a un passo per Udinese e Bologna che possono dunque sfidarsi senza preoccupazioni legate alla classifica. Entrambe appaiate a quota 39 punti , le squadre di Gotti e Mihajlovic si affronteranno quest'oggi, sabato 8 maggio, alla Dacia Arena in un match che può regalare gol ed emozioni. Calcio d'inizio alle 15, diretta su Sky Sport 253 .

La probabile formazione dell'Udinese

IL PROGRAMMA

Le partite e gli orari della 35a giornata

Nell'ultima uscita è arrivata la prova convincente contro la Juventus, ma i due gol subìti nel finale bruciano ancora. Per questo l'Udinese vuole tornare a fare punti già dalla gara contro i rossoblù. Pochi dubbi per Luca Gotti, che tra i pali ritrova Musso al rientro dopo la squalifica. Nella linea a tre di difesa spazio a Bonifazi con Becao e Nuytinck, panchina per Samir. Sulle fasce favoriti Molina e Stryger Larsen, con Walace e Arslan in mezzo insieme all'imprescindibile De Paul. In avanti Okaka con Pereyra in appoggio.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti