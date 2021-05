Le partite e gli orari della 35a giornata

Sabato quattro anticipi, domenica in programma le altre sei gare: tra queste il big match tra Juventus e Milan alle 20.45. Impegno contro la Sampdoria, invece, per i campioni d'Italia dell'Inter. Date, orari e programmazione tv della 35^ giornata di Serie A

La Serie A entra nella fase finale con la 35^ giornata di campionato. Dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter, la lotta si sposta sulla qualificazione in Champions League con il big match tra Juventus e Milan che chiuderà il programma domenica alle ore 20.45. Sabato sono in calendario quattro anticipi: apriranno la giornata Spezia-Napoli e Udinese-Bologna alle ore 15.00, poi l'Inter ospiterà la Sampdoria alle 18.00. Chiuderà il sabato il match tra Fiorentina e Lazio. La domenica partirà con Genoa-Sassuolo alle 12:30, mentre alle 15:00 si giocheranno Parma-Atalanta, Verona-Torino e la sfida salvezza tra Benevento e Cagliari. Alle 18:00, invece, la Roma ospiterà il Crotone, già retrocesso aritmeticamente come il Parma.