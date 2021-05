De Zerbi: "Sassuolo per me vale più dell’Europa"

Il successo ottenuto sul campo del Genoa tiene più che vive le speranze del Sassuolo di rincorrere quel settimo posto che vale un percorso in Europa. Un obiettivo prestigioso, per il club emiliano, per cui squadra e allenatore stanno dando il massimo: parola di Roberto De Zerbi. "Ce la giocheremo fino alla fine, dandogli un valore maggiore rispetto a quello che è il settimo posto in sé. È un sogno cominciato tre anni fa e pian piano abbiamo sgomitato per farci spazio, quindi va oltre l'aspetto lavorativo o calcistico" ha commentato a Sky Sport al termine della vittoria di Marassi. Il raggiungimento di questo traguardo non influirà sulla scelta di De Zerbi sulla permanenza al Sassuolo: "Questo club per me rappresenta qualcosa di più del sogno europeo. Ci sono cose che vanno oltre il lavoro, come i calciatori a cui sono legato in maniera forte e a tutta la gente che lavora qui che sono diventati miei amici. Sarebbe riduttivo pensare di fermarmi in caso di bel tempo: se uno resta, lo fa anche con la pioggia".