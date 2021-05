La domenica di Serie A si apre con Genoa-Sassuolo. Ballardini ritrova Pandev, in coppia in attacco con Destro, preferito a Scamacca. Out Strootman (nemmeno in panchina), c'è Behrami al suo posto. Nel Sassuolo torna Caputo, ma solo in panchina: gioca Raspadori al centro dell'attacco. Proprio Raspadori sblocca al 14'. Al 27' pari annullato dal Var a Zajc per un fallo a inizio azione. La diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)