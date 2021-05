Nella festa del Milan allo Stadium c'è anche un po' di apprensione per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è stato sostituito durante il match contro la Juventus a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Si è fatto male da solo, appoggiando male la gamba nel tentativo di controllare un pallone conteso a De Ligt in mezzo al campo e si è subito accasciato visibilmente dolorante. Dopo il veloce intervento dei sanitari rossoneri, Ibra ha provato per qualche secondo ad appoggiare la gamba e a restare sul terreno di gioco, ma si è dovuto arrendere al dolore e ha chiesto il cambio, decisamente sconsolato. La prima diagnosi da parte dello staff medico del Milan parla di trauma al ginocchio sinistro da valutare nei prossimi giorni. Non si tratta di quello operato nel 2017 per la rottura dei legamenti crociati anteriori e posteriori.