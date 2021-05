Rossoneri in apprensione per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, fermatosi al 66° di Juve-Milan, per un problema al ginocchio (non quello operato). Dopo un primo controllo sembra scongiurato il peggio, ma per avere una diagnosi certa bisogna attendere la risonanza magnetica. L'esame è stato programmato nella giornata di martedì, dal momento che con il ginocchio gonfio non è consigliabile effettuare una risonanza (si farebbe fatica a rilevare i problemi).