Come preannunciato da Simone Inzaghi nell'immediato post partita di Fiorentina-Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ha sofferto della frattura del setto nasale nel corso del match dell'Artemio Franchi. Il centrocampista serbo è infatti rimasto vittima di un duro scontro con Pezzella proprio in conclusione del primo tempo: un infortunio che non gli ha comunque impedito di rimanere in campo per tutti i 90 minuti. A confermare la diagnosi è stata la stessa Lazio con un comunicato ufficiale, nel quale ha specificato come il calciatore si sia già sottoposto a intervento chirurgico nella mattinata di domenica. Da capire adesso i tempi di recupero di Milinkovic-Savic, visto che la Lazio sarà impegnata già mercoledì sera all'Olimpico contro il Parma e sabato prossimo avrà il derby contro la Roma.