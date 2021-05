La società deve abbattere i costi del 15%, per questo ci saranno dei colloqui con giocatori e staff tecnico per ridiscutere gli ingaggi. Sarà fondamentale in questo senso la decisione di Conte

La vittoria dello scudetto ha esaltato l’ambiente, ma non cambia la necessità di ridimensionamento dei costi per l’Inter. L’obiettivo dichiarato è la riduzione del 15% e poiché la voce delle uscite è composta in larga parte dagli ingaggi di giocatori e staff tecnico, è da qui che la società partirà. Nei prossimi giorni verranno sostenuti dei colloqui individuali in cui si chiederà di rinunciare a parte dello stipendio e anche seguendo questi criteri verrà affrontato anche il calciomercato, che sembra sempre più orientato a una logica di autofinanziamento. Un'ipotesi potrebbe essere quella di piazzare calciatori come Vidal e Sanchez, anche se gli ingaggi importanti rendono più difficile un'idea di questo tipo. E bisogna anche considerare la situazione dei calciatori in scadenza.