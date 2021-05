Conte: "La vittoria deve diventare un'ossessione"

Conte spiega il successo sulla Samp ("La vittoria deve entrare nel cervello e diventare un'ossessione") e commenta il traguardo raggiunto: "Ho dovuto superare me stesso per far fronte ad alcune difficoltà che non mi aspettavo, perché non conoscevo l'ambiente Inter: aver vinto qui mi dà grandissima soddisfazione perché so che non è una cosa per tutti"

Preferisce non pensare al futuro e godersi il momento, Antonio Conte, al termine di Inter-Samp, partita dominata nel gioco e nel risultato per festeggiare al meglio la vittoria dello scudetto arrivata aritmeticamente domenica scorsa. "Futuro? Sono qui per parlare del presente, ci dobbiamo godere questi momenti, perché sappiamo quanto abbiamo lavorato e sofferto. Dietro queste vittorie c'è tanta sofferenza da parte di tutti. Mi è capitato tante volte di non godermi le gioie, ora voglio godermela fino alla fine . Poi, Dio vede e provvede".

"È stata l'impresa più difficile, vincere all'Inter non è da tutti"

"La soddisfazione è immensa, per me, i calciatori e tutti quelli che hanno contribuito. L'Inter non vinceva lo scudetto da 11 anni ed era inevitabile ci fosse voglia di festeggiare - ha proseguito Conte -. Io non ho mai mollato di una virgola, mi sono superato in questi due anni all'Inter. Ho dovuto mettere tutto me stesso. È stata l'impresa più difficile per diversi motivi. Non mi aspettavo alcune difficoltà dell'ambiente Inter. Aver vinto a Milano con l'Inter mi dà grandissima soddisfazione, perché so che non è per tutti".