Juventus-Milan, dove vedere la partita in tv

Sfida importantissima in chiave qualificazione Champions tra i bianconeri e la squadra di Pioli, entrambe a 69 punti in classifica. Juventus-Milan, ore 20.45, in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Una delle grandi classiche del nostro campionato con in palio tre punti preziosissimi per la corsa alle prime quattro posizioni, quelle che garantiscono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Juventus e Milan, stessi punti in classifica (69), si sfidano allo Stadium nella 35^ giornata di Serie A. Nel turno precedente la Juventus ha battuto in rimonta l’Udinese alla Dacia Arena per 2-1, mentre il Milan ha sconfitto per 2-0 il Benevento a San Siro. Il match d’andata ha visto il successo dei bianconeri per 3-1.