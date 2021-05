12' Malinovskyi (A), 52' Pessina (A), 77' e 86' Muriel (A), 78' Brunetta (P), 88' Sohm (P), 93' Miranchuk (A)



PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo (80' Conti); Grassi (61' Valenti), Sohm, Kurtic; Kucka (77' Camara), Cornelius (76' Brunetta), Gervinho (61' Pellè). All. D'Aversa



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler (76' Pasalic), Gosens (68' Hateboer); Ilicic (46' Pessina); Malinovskyi (58' Miranchuk), Zapata (46' Muriel). All. Gasperini



Ammoniti: Grassi (P), Hateboer (A)



Non si ferma l’Atalanta nella corsa alla Champions, 5-2 ottenuto al Tardini che vale il ritorno al 2° posto in classifica a quota 72 punti (due in più del Napoli e +3 su Juventus e Milan, avversarie in serata nello scontro diretto). Pronti-via e la Dea passa col solito sinistro di Malinovskyi (7° gol in campionato), botta dalla distanza che non lascia scampo a Sepe dopo la deviazione di Kurtic. Gosens sfiora due volte il bis di testa, Zapata si arrende alla traversa. Niente raddoppio prima dell’intervallo, ma è solo questione di tempo: Gasperini ritocca l’attacco (dentro Muriel e Pessina) e i due neoentrati confezionano il sinistro vincente del trequartista italiano. Poca fortuna per Muriel e Maehle vicini al tris, loro come Djimsiti di testa. Non sbaglia invece Muriel al 77’, che chiude i giochi sull’invito di Pasalic prima del guizzo di Brunetta. Il colombiano fa doppietta (21 gol in campionato) a precedere lo squillo di Sohm. L’ultima rete la firma Miranchuk per il 5-2 finale: nono risultato utile di fila per Gasperini in piena corsa Champions.