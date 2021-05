Roma-Crotone, dove vedere la partita in tv

Dopo la vittoria che non è servita a evitare l'eliminazione in semifinale di Europa League contro il Manchester United, la Roma torna in campo per ritrovare un successo che in campionato manca ormai da quattro giornate e mantenere il vantaggio sul Sassuolo in chiave settimo posto, l'ultimo che permette di giocare in Europa nella prossima stagione, quando i giallorossi saranno allenati da José Mourinho. Ma la squadra di Fonseca dovrà superare il Crotone, che - seppur già retrocesso - giocherà per onorare gli ultimi impegni in Serie A e soprattutto per permettere a Simy di incrementare il suo bottino di gol.