Dallo Specialino allo Specialone (anzi, Special One) il passo è breve. Da Gregory Peck a Jose Mourinho, è decisamente romano. E’ bastato semplicemente annunciarne l’arrivo a Roma per far esplodere nella capitale una vera e propria Mourinho-mania. Una Mounia, per continuare nell’esercizio di una parafrasi continua riferita al cognome del prossimo allenatore giallorosso. Che, per l’appunto, non ha ancora messo piede nella capitale ma già aleggia sui cieli di Roma come l’unico possibile redentore dell’orgoglio pallonaro di una tifoseria che da troppo tempo è ferma ad aspettare una svolta. Cambi di proprietà, dirigenti, allenatori e calciatori: tutti senza successi, e via una nuova rivoluzione. Quella portoghese bis, dopo la prima fallita con Fonseca, sembra aver toccato da subito i cuori e le speranze del popolo romanista, che ha accolto l’annuncio urbi et orbi dei Friedkin come una preziosa e indispensabile boccata d’ossigeno, pensiero espresso anche da uno dei giallorossi esiliati in questi anni, quel Florenzi ancora sotto contratto con la Roma e, chissà, ora forse pronto a rientrare.