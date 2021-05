Termina in parità il match della 35^ giornata al Bentegodi, 1-1 che permette ai granata di portarsi a +4 sul Benevento terzultimo (battuto dal Cagliari). Meglio l'Hellas nel primo tempo, pericolosi Salcedo e Kalinic oltre a Lazovic. Succede di tutto nel finale: Vojvoda illude il Toro all'85', tre minuti dopo pareggia Dimarco. Qualche rimpianto per Nicola, che sfiora il colpo in trasferta ma conquista un buon punto nella corsa alla salvezza

85' Vojvoda (T), 88' Dimarco (V)



VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz (46' Magnani), Gunter, Ceccherini (71' Dimarco); Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo (57' Lasagna), Zaccagni (57' Colley); Kalinic. All. Juric



TORINO (3-5-2): Sirigu; Buongiorno, Nkoulou (51' Lyanco), Bremer; Vojvoda, Rincon (59' Lukic), Mandragora, Verdi (59' Baselli), Ansaldi; Belotti (78' Zaza), Sanabria (78' Bonazzoli). All. Nicola



Ammoniti: Dawidowicz (V), Nkoulou (T), Gunter (V), Vojvoda (T), Kalinic (V), Mandragora (T)



Tutto nel finale al Bentegodi, 1-1 maturato negli ultimi minuti di gara. Un pareggio che nega lo scatto salvezza ai granata, tuttavia Nicola aumenta a 4 i punti di margine sul Benevento terzultimo (battuto dal Cagliari). In avvio Sirigu salva su Salcedo, pericolosi anche Kalinic e Faraoni. Chance che premiano gli uomini di Juric, ma nemmeno Lazovic inquadra la porta prima dell’intervallo. Copione che si ripete dopo la pausa: Zaccagni costringe Sirigu all’intervallo, ma dall’altra parte è Belotti a impegnare Pandur. Sempre attento il portiere granata anche sul neoentrato Lasagna, niente male nemmeno Pandur su Bonazzoli. Succede di tutto ai titoli di coda: già decisivo contro il Parma, Vojvoda si ripete di testa sul cross di Ansaldi per il vantaggio del Toro. Due minuti dopo arriva però il pareggio di Dimarco, servito da Lasagna. Finisce in parità: se Juric non vince in casa da quasi tre mesi, Nicola muove la classifica sulla strada della salvezza.