1/21 ©LaPresse

Scontro diretto senza storia, 3-0 conquistato dal Milan che complica la rincorsa Champions della Juventus. Reti di Diaz, Rebic e Tomori, trionfo totale della squadra di Pioli che sbanca l'Allianz Stadium. Non è la prima volta per i bianconeri targati Pirlo, protagonisti di una stagione complicata anche nel proprio impianto. Pesa inevitabilmente l'assenza dei tifosi per tutto l’anno, certo è che il fattore casalingo non si è mai rivelato così negativo. Ripercorriamo i numeri interni dell’era Pirlo a confronto con la storia della Juve in Serie A