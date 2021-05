Serie A, gare e orari del turno infrasettimanale

Le sfide decisive per la corsa Champions e gli scontri determinanti in chiave salvezza: la Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Diverse le gare interessanti nella 36^ giornata, la terzultima di campionato, che si svilupperà in tre giorni, da martedì 11 a giovedì 13 maggio. Ad aprire il quadro degli incontri sarà il Napoli, che martedì sera cercherà altri punti fondamentali per l'obiettivo Champions contro un'Udinese ormai tranquilla. Scorpacciata di partite mercoledì: alle 18:30 Cagliari-Fiorentina, con i sardi che tenteranno di dare seguito all'exploit delle ultime settimane per mettere una seria ipoteca sul discorso salvezza, poi ben sette partite alle 20:45. Spicca il big match Inter-Roma, ma emozioni assicurate in Sassuolo-Juventus, Torino-Milan e Atalanta-Benevento, tutte squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. A chiudere il programma il match di giovedì alle 20:45 tra il Crotone già retrocesso e il Verona.