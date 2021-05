Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, Pioli ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Ibrahimovic, uscito per un problema contro la Juventus: "Si tratta di una lieve distorsione al ginocchio sinistro, non sarà disponibile contro i granata e neanche domenica contro il Cagliari. Vediamo come saranno gli sviluppi la settimana prossima"

Ibrahimovic salterà le prossime due partite . La notizia arriva direttamente da Stefano Pioli, che durante la conferenza di presentazione del match contro il Torino (in programma mercoledì 12 maggio alle 20.45) ha confermato le impressioni degli ultimi giorni: Zlatan non giocherà nel turno infrasettimanale e non sarà in campo neanche domenica 16 maggio a San Siro contro il Cagliari .

Rientro con l'Atalanta?

la conferenza

Pioli: "Serve equilibrio per gestire il post Juve"

È questo l’esito della risonanza magnetica che l’attaccante svedese ha effettuato martedì 11 maggio, in seguito all’infortunio subito domenica 9 maggio nel match vinto dal Milan contro la Juventus. Allo Stadium lo svedese è uscito al 66° minuto, cadendo male dopo un contrasto con De Ligt: "Si tratta di una lieve distorsione al ginocchio sinistro, non sarà disponibile domani e domenica contro il Cagliari. Vediamo come saranno gli sviluppi la settimana prossima", ha dichiarato Pioli. La speranza del Milan è di provare ad avere Ibra almeno per l'ultima giornata di campionato, domenica 23 maggio, quando i rossoneri sfideranno l'Atalanta. Concluso il campionato, Zlatan è atteso dalla Nazionale svedese per partecipare all’Europeo.