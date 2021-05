L’Atalanta si riprende il secondo posto, il Benevento cade ancora e adesso la strada verso la salvezza si fa davvero in salita per la squadra di Inzaghi, al quale servirebbe un mezzo miracolo nelle ultime due giornate. Quella che conduce alla Champions, al contrario, è ben chiara alla Dea, che dopo una notte passata alle spalle del Napoli opera il controsorpasso grazie a un gol per tempo, con il “solito” Muriel a sbloccarla e Pasalic a chiuderla. Per il colombiano ormai parlano i numeri di questo magico 2021, che l’ha visto partecipare attivamente a 22 gol nell’anno solare in Serie A (15 reti, 7 assist): solo Messi (30 partecipazioni) e Lewandowski (25) hanno fatto meglio. Il suo gol nasce al 22’ da una bella combinazione con Malinovskyi, nei panni dell’assistman: palla filtrante per il compagno, che anticipa Montipò con un tocco felpato. Allo stesso minuto, ma della ripresa, cambiano gli interpreti ma non la sostanza: imbucata di Zapata per Pasalic, e il croato è freddo a fare 2-0.