Con una vittoria sul campo del Genoa (già salvo) l'Atalanta sarebbe aritmeticamente qualificata in Champions. Gasperini punta su Zapata in attacco, supportato da Malinovskyi e Miranchuk. Muriel e Ilicic vanno in panchina. In difesa e a centrocampo in campo i titolarissimi. Nel Genoa Ballardini sceglie Destro con Pjaca in attacco. Subito due occasioni Genoa in avvio: Masiello scheggia il palo, ma a sbloccare è Zapata al 9'. La diretta su Sky Sport Serie A