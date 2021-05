Decide Immobile, in piena “zona Caicedo”, e la Lazio può continuare a coltivare il sogno Champions. A -6 dal quarto posto ma con una partita da recuperare, la matematica dice a Simone Inzaghi che ancora si può sperare. Ai biancocelesti basta un gol del loro bomber quando mancavano 10 secondi alla fine del quinto minuto di recupero per battere un Parma sfortunato che aveva resistito a lungo, andando anche vicino a una vittoria che adesso manca da 9 giornate: due i pali colpiti dai gialloblù, con Brunetta e Hernani, beffati proprio all’ultima azione, una carambola che premia Immobile che, una volta davanti al portiere, non si fa pregare per battere il portiere. Ne esce una vittoria sofferta ma preziosissima, che per la Lazio lascia aperto uno spiraglio che porta alla Champions.