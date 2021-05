Le scelte di Inzaghi

Cinque le novità nella Lazio rispetto al successo contro il Parma, ma non cambia il tandem Immobile-Muriqi: panchina per Correa a causa di un problema muscolare rimediato in giornata. Si rivedono in mezzo Leiva e Milinkovic-Savic, spazio a Lulic sulla sinistra. E dietro i ritorni sono quelli di Marusic e Reina, che si riprende il posto tra i pali