Muriqi dal 1': le probabili di Lazio-Parma

Inzaghi punta su Cataldi e Muriqi, in porta torna Strakosha; D'Aversa si affida ai giovani Dierckx e Sohm. Le probabili formazioni di Lazio-Parma, in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport 253

Vincere per restare aggrappati al treno Champions, vista anche la gara ancora da recuperare con il Torino. La Lazio – sesta a 34 punti – sfida questa sera il Parma , già aritmeticamente retrocesso, allo stadio Olimpico di Roma. Le probabili formazioni dell’incontro che sarà trasmesso in diretta dalle 20.45 su Sky Sport 253.

La probabile formazione della Lazio

leggi anche

Inzaghi: "Per la Champions servono 12 punti"

Assenti Lucas Leiva e Pereira, entrambi squalificati dal giudice sportivo, oltre all’infortunato Milinkovic-Savic: Simone Inzaghi punta su Parolo e Cataldi in mezzo, insieme a Luis Alberto; sugli esterni spazio a Lazzari a destra e Fares a sinistra. In difesa, nonostante il ritorno in lista di Luiz Felipe, spazio a Patric, Acerbi e Radu. In attacco intoccabile Ciro Immobile: a fargli da spalla sarà Muriqi, nonostante il recupero di Caicedo. In porta torna titolare Strakosha.

LAZIO (3-5-2), la probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.