SPEZIA (4-3-3) : Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Maggiore (87' Verde), Sena (74' Estevez), Pobega (75' Agudelo); Farias, Piccoli (46' Gyasi), Saponara. All. Italiano

SAMPDORIA (4-4-2) : Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Verre (67' Damsgaard), Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini (62' Keita). All. Ranieri

Un punticino d’oro verso la salvezza, con il rammarico del doppio match-ball sprecato. Due volte in vantaggio (con un gol per tempo di Pobega), lo Spezia si è fatto raggiungere dalla Sampdoria per due volte, e il discorso salvezza (che con una vittoria sarebbe stata aritmetica) è rinviato alla prossima gara, lo scontro diretto con il Torino. Intanto, con il punto conquistato a Marassi, sono 4 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e un ringraziamento va all’Atalanta che ha battuto il Benevento. Apre Pobega, pareggia Verre, poi ancora Pobega: a rovinare la festa al centrocampista dello Spezia, quando era già pronto a diventare l’uomo-simbolo della salvezza, è Keita, entrato nella ripresa, che trova il 2-2 a 10’ dalla fine con una gran botta sotto alla traversa su sponda di Yoshida.