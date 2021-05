Pirlo: "Facciamo il nostro e alla fine vedremo"

L'allenatore della Juventus commenta il successo con il Sassuolo che tiene i bianconeri ancora in corsa per la Champions: "Noi dobbiamo pensare a fare il nostro e alla fine vedremo dove saremo arrivati. Con l'Inter? Abbiamo la vittoria come unico risultato possibile"

E' un Andrea Pirlo rasserenato quello che analizza la vittoria contro il Sassuolo dopo la debacle con il Milan nel precedente turno di campionato: "E' arrivata una risposta che volevamo tutti, non era facile dopo tre giorni, il Sassuolo non era una squadra facile da affrontare - dice - Ci siamo abbassati per tenere le linee strette e ripartire in contropiede, l'avevamo preparata così con due esterni offensivi. C'erano un po' di scorie all'inizio, dopo il rigore parato da Buffon ci siamo ripresi e i grandi campioni ci hanno aiutato a portarla a casa. Sappiamo che non siamo padroni del nostro destino ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro e vedremo dove saremo arrivati".