. Nessun gol e un passo verso la salvezza per Cagliari e Fiorentina. Partita tesissima dove vince la voglia di non sbagliare: zero le vere occasioni da gol create. Fiorentina a quota 39 punti e quasi salva aritmeticamente. Cagliari a quota 36. Attenzione ora all'esito di Atalanta-Benevento (terzultimo a 31) in campo a breve alle 20.45 (la diretta su Sky Sport 254).