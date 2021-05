Tempo di giochi e scherzi ad Appiano Gentile: Antonio Conte e Lautaro Martinez in guantoni in un ring improvvisato sul prato. Speaker (e arbitro) Lukaku che fa finta di avere un microfono e annuncia "live from Madison Square Garden". Un modo ironico di superare il momento di tensione fra Conte e Lautaro che ieri si era lasciato andare a un gesto di nervosismo per la sua sostituzione durante la partita contro la Roma. Gesto al quale Conte ha reagito chiedendogli di non fare il fenomeno.