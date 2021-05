Kolarov si opera all'ernia: intervento riuscito

Intervento chirurgico con successo per il serbo: asportata un'ernia discale lombare. L'ex difensore della Roma, appena 712 minuti giocati in questa stagione, inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni

L'Inter ha comunicato che Aleksandar Kolarov si è sottoposto questa mattina, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico di asportazione ernia discale lombare. L’intervento, eseguito dal Professor Maurizio Fornari, è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni, il difensore nerazzurro inizierà il percorso riabilitativo.

I numeri della stagione

Aleksandar Kolarov è arrivato la scorsa estate dalla Roma. Il serbo ha trovato poco spazio nel corso della stagione, nella quale ha comunque conquistato il suo primo scudetto della carriera, dopo i due titoli inglesi vinti con la maglia del Manchester City. Nel dettaglio l'ex Roma ha giocato 387 minuti in Serie A (3 volte titolare nelle prime 6 giornate, poi solamente 17 minuti da novembre in poi), 90 minuti in Champions (solamente la partita da titolare conto il Borussia Moenchengladbach il 21 ottobre) e 235 minuti in Coppa Italia (120' con la Fiorentina, 90' con il Milan e 5' nella doppia sfida persa con la Juve).