Lazio, ricorso respinto: col Torino si gioca il 18

Il Collegio di garanzia dello Sport ha respinto il ricorso della Lazio , riguardante la mancata disputa della partita contro il Torino , inizialmente in programma allo stadio Olimpico lo scorso 2 marzo. La sfida era stata rinviata a causa di una serie di casi di positività al Covid all'interno del gruppo squadra del club granata, che avevano portato l'Asl di Torino a prendere dei provvedimenti e a limitare l'attività della squadra di Nicola. La società biancoceleste ha richiesto la vittoria per 3-0 a tavolino e, dopo le sentenze del Giudice sportivo e della Corte federale d’appello, si è visto respingere anche questo ricorso dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport.

Confermato il recupero il 18 maggio

approfondimento

Volata Champions: la situazione aggiornata

Si trattava dell'ultimo grado di giudizio, ragion per cui la Lazio sarà costretta a recuperare la sfida contro il Torino. Il recupero è fissato per martedì 18 maggio alle ore 20.30, pochi giorni prima dell'ultima giornata di campionato. Potrebbe essere una sfida importante per entrambe le squadre. La Lazio si gioca le ultime chance di poter acciuffare il quinto posto o, addirittura, il quarto che vale la qualificazione ai gironi di Champions. Il Torino, invece, ha appena 4 lunghezze di vantaggio sul Benevento terzultimo e ha quindi ancora bisogno degli ultimi punti per la salvezza.